Слова бывшего президента Чешской Республики Вацлава Клауса (воскресное интервью ТВ Prima) о том, что самой большой проблемой в области безопасности ныне является Украина, подталкиваемая западными странами к провокациям против России и ее президента Владимира Путина, не остались без реакции со стороны посла Украины в Праге Евгения Перебийниса. На страничке в Twitter дипломат обратился к бывшему руководителю Чехии с вопросом, затрагивающим тему оккупации Чехословакии Гитлером перед началом Второй мировой войны. Посол вопрошает, означает ли высказывание о современной Украине, что Вацлав Клаус согласен с теми, кто считал, что в 1938 году именно Чехословакия спровоцировала «осторожно и трезво» рассуждающего Гитлера?

Реакция Евгения Перебийниса заслужила проявление симпатий со стороны некоторых чешских политиков, например, евродепутата Яромира Штетины и главы председателя фракции партии ТОР 09 Мирослава Калоусека.