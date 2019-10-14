Посол Турции вызван к министру иностранных дел Чехии

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек из-за военных действий, начатых турецкими войсками против курдских формирований в Сирии, вызвал к себе посла Турции в Чехии.

Турецкому представителю глава чешского МИД Томаш Петршичек вновь озвучил свою позицию, что поддерживает дипломатический вариант решения возникшего конфликта. Чешская Республика осудила Турцию за осуществляемую военную операцию на северо-востоке Сирии.

От чешского министра турецкий дипломат услышал призыв прекратить военную операцию. Кроме этого Томаш Петршичек подчеркнул, что осуществляемую Турцией операцию невозможно ограничить только противодействием курдских сил, что в результате военных действий гибнет мирное население. Информацию СМИ предоставило пресс-отделение МИД Чехии.