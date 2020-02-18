Посол США в ЧР в письме чешским парламентариям назвал новый налог на «цифру» дискриминационным

Посол США в Чешской Республике Стивен Кинг направил письмо членам Бюджетного комитета Палаты депутатов, в котором назвал налог на «цифру» дискриминационным, назвав ставку нового налога «необычайно высокой». «Кроме того, как я ранее сообщил премьер-министру Андрею Бабишу и другим министрам, Соединенные Штаты сохраняют за собой право принять соответствующие меры для защиты американских инновационных фирм, что может включать в себя аналогичные ответные меры», - написал посол.

В январе Палата депутатов Чехии поддержала план Кабмина по введению налога с доходов крупных интернет-компаний с оборотом свыше 750 млн евро (около 19 млрд крон), чья годовая прибыль на территории Чехии составит не менее 100 млн крон. Новый налог может коснуться таких фирм как Google, Facebook, Amazon и Apple. Ожидается, что дополнительные доходы госказны ЧР от введения налога на «цифру» составят около 5 млрд крон (192,3 млн евро) ежегодно.