Посол США в Чехии перечислил главные угрозы для НАТО

Посол США в Чехии Стивен Кинг на семинаре, организованном по случаю 20-й годовщины вступления Чешской Республики в НАТО, назвал главные угрозы для Североатлантического альянса на сегодняшний день. По заявлению пражского представителя Госдепартамента США, таковыми являются «режим российского президента Владимира Путина, пытающийся подорвать единство западного мира и его демократические процессы», а также Китай, «смешивающий экономические интересы своих бизнес-корпораций со стратегическими интересами государства».

Среди других были названы гибридные атаки, в частности, кибернетические атаки, дезинформационные кампании, а также терроризм.