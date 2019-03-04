Посол США в Чехии перечислил главные угрозы для НАТО

Эва Туречкова
04-03-2019
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Посол США в Чехии Стивен Кинг на семинаре, организованном по случаю 20-й годовщины вступления Чешской Республики в НАТО, назвал главные угрозы для Североатлантического альянса на сегодняшний день. По заявлению пражского представителя Госдепартамента США, таковыми являются «режим российского президента Владимира Путина, пытающийся подорвать единство западного мира и его демократические процессы», а также Китай, «смешивающий экономические интересы своих бизнес-корпораций со стратегическими интересами государства».

Среди других были названы гибридные атаки, в частности, кибернетические атаки, дезинформационные кампании, а также терроризм.

 
 
 
 
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