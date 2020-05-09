Посол России в Чехии в заявлении к 75-летию окончания войны указал на «безответственные действия отдельных зарвавшихся местных чиновников»

В официальном обращении по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, предоставленном агентству ČTK, посол Российской Федерации в Чехии Александр Змеевский сообщил, что «находятся желающие безответственно спекулировать на исторической памяти, интерпретировать ход событий в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, искать в прошлом поводы для претензий и обид; не гнушаются даже героизировать нацистских пособников». При этом российский дипломат указал на «безответственные действия отдельных зарвавшихся местных чиновников». «Факт таких проявлений порождает недоверие в отношениях между народами», – подчеркивает посол.

Дипломат напомнил о роли в победе над нацизмом Красной армии и «всех стран антигитлеровской коалиции, преодолевших разногласия и объединивших свои силы в борьбе за мир». «Помним и ценим вклад чехов и словаков, сражавшихся вместе с войсками Красной Армии в составе корпуса генерала Л.Свободы, чехословацких партизан и подпольщиков, многие из которых отдали жизни за свободу своей страны», – говорится в заявлении.

Резкие протесты со стороны Москвы вызвали демонтаж памятника маршалу Коневу, инициированный администрацией Праги-6, переименование площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова, поддержанное мэром Праги, и установка мемориальной доски власовцам в районе Прага–Ржепорые. А. Змеевский отметил отрицательное отношение к этому президента Чехии Милоша Земана.

Президент Земан, со своей стороны, в недавнем интервью «Чешскому Радио» назвал реакцию России «несоразмерной поводу», при этом назвав денные действия «глупостью малозначимых политиков».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Чехии. Вице-премьер Карел Гавличек заявил, что угрозы в адрес пражских политиков являются неприемлемыми, однако правительство предпримет ответные шаги, включая высылку дипломатов, лишь после подтверждения информации о прибытии в Прагу российского агента, имеющего при себе ядовитое вещество. Тем не менее, пражским муниципальным политикам была предоставлена полицейская охрана.

Глава МИД Томаш Петршичек сообщил на заседании Нижней палаты парламента, что выступил с протестом против вмешательства России во внутренние дела Чехии. Одновременно он сообщил о том, что внешнеполитическое ведомство направило российской стороне ноту, в которой предлагает урегулировать конфликты, включая вопрос демонтажа памятника маршалу Коневу.

Посольство РФ на своем сайте сообщает: «Российская сторона официально уведомила чешскую сторону о согласии на проведение в соответствии со статьей 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 г. консультаций по наиболее острым вопросам взаимных отношений».