Архив передач

Посол РФ в Чехии о возрастающем недоверии в отношениях между странами

Ирина Ручкина
09-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В своей официальной речи по случаю годовщины окончания Второй мировой войны российский посол Александр Змеевский пишет о безответственных действиях муниципальных чиновников в Чешской Республике и прославлении нацистских пособников, подчеркнув, что подобные явления способствуют росту недоверия в отношениях между народами. Александр Змеевский также отметил заслуги Красной армии в освобождении Чехословакии 75 лет назад. Заявление было предоставлено посольством РФ Чешскому информационному агентству ČTK в субботу, 9 мая.

Напомним, что российско-чешские отношения в последнее время остаются напряженными в результате шагов некоторых чешских муниципальных политиков. Споры были вызваны такими решениями, как демонтирование памятника советского маршала Ивана Конева, установка мемориала власовцам или переименование площади, где расположено посольство РФ, в площадь им. Бориса Немцова.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 