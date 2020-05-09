Посол РФ в Чехии о возрастающем недоверии в отношениях между странами

В своей официальной речи по случаю годовщины окончания Второй мировой войны российский посол Александр Змеевский пишет о безответственных действиях муниципальных чиновников в Чешской Республике и прославлении нацистских пособников, подчеркнув, что подобные явления способствуют росту недоверия в отношениях между народами. Александр Змеевский также отметил заслуги Красной армии в освобождении Чехословакии 75 лет назад. Заявление было предоставлено посольством РФ Чешскому информационному агентству ČTK в субботу, 9 мая.
Напомним, что российско-чешские отношения в последнее время остаются напряженными в результате шагов некоторых чешских муниципальных политиков. Споры были вызваны такими решениями, как демонтирование памятника советского маршала Ивана Конева, установка мемориала власовцам или переименование площади, где расположено посольство РФ, в площадь им. Бориса Немцова.
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