Посол Кувейта: перенос посольства Чехии в Иерусалим вызовет агрессию

Лорета Вашкова
30-03-2019
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Возможный перенос посольства Чешской Рерспублики в Иерусалим вызовет дальнейшую агрессию, сообщил в интервью Чешскому информационному агентству ЧТК новый посол Кувейта в Чехии Рашид Фалих Хаджри. По его словам, «Кувейт не хочет оказывать влияние на внутренюю политику ЧР, однако со своей стороны не считает упомянутый перенос дипломатического представительства хорошим решением».

Чешско-кувейтские отношения Рашид Ф. Хаджри охарактериовал как хорошие, одновременно отметив, что Кувейт приветствовал бы расширение торгового сотрудничества с чешской стороной.

Перенос посольства Чешской Республики из Тель-Авива в Иерусалим на протяжении долгого времени поддерживает глава ЧР Милош Земан.

 
 
 
 
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