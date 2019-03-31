Посол Китая желал ухода представителя Тайваня также с приема пражского мэра

Посол Китая уже ранее настаивал на том, чтобы представитель Тайваня покинул встречу с официальными представителями Чехии, а именно новогодний прием пражского мэра Зденека Гржиба (от Партии пиратов), устроенный для членов дипломатического корпуса. Однако мэр отказался удовлетворить просьбу посла КНР. Об этом сообщается в пресс-релизе муниципалитета Праги, посвященном нынешней командировке Зденека Гржиба на Тайвань.

Аналогичную просьбу китайского посла, тем не менее, в минувшую среду удовлетворила министр промышленности и торговли Марта Новакова во избежание, как она пояснила, дипломатического конфликта. Представители оппозиционных партий подвергли решение министра резкой критике и призвали ее покинуть свой пост.

Муниципалитет также сообщил, что Прага заинтересована в прямом авиасообщении со столицей Тайваня Тайбэем.