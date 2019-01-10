Посол Китая в ЧР назвал ошибкой свои комментарии итогов встречи с премьером Чехии

Посол Китая в Чехии Чанг Мин Тин назвал ошибкой свои комментарии в соцсетях, которые касались его предрождественской встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, где обсуждалось официальное предупреждение Национального управления кибернетики и информационной безопасности (NÚKIB) в вопросе использования аппаратного и программного обеспечения китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом журналистам сообщил глава Сената Ярослав Кубера после встречи с послом Китая. Китайский представитель, в свою очередь, не захотел отвечать на вопросы СМИ, объяснив это нехваткой времени.

Ранее премьер-министр Бабиш в интервью «Чешскому телевидению» заявил, что китайский посол в ЧР лгал о результатах их декабрьской встречи. Премьер не пояснил, будет ли он требовать от посла официальных извинений, однако отметил, что в дальнейшем с ним будет вести переговоры министр иностранных дел Томаш Петршичек.