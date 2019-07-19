Посол Германии в Чехии принес извинения за своих сограждан, нарисовавших граффити на опоре Карлова моста

Посол Германии в Чехии Кристоф Исранг принес извинения за своих сограждан, которые нанесли пятиметровый рисунок спреем на одну из опор Карлова моста в Праге. Действия двух немцев 23 и 30 лет дипломат назвал «культурным варварством».

18 июля суд Праги приговорил нарушителей к году тюремного заключения условно, штрафу в 120 тыс. крон (4,5 тыс. евро) с каждого, в который входят также расходы по устранению надписи, депортации и запрету на въезд в Чехию в течение пяти лет. Граждане Германии были задержаны 15 июля с баллончиком краски непосредственно на месте полицейским патрулем, который вызвал один из местных жителей.