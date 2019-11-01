Посол ФРГ возмутился, что в центре Праги торгуют масками Гитлера

Посол Германии в Чехии Кристоф Исранг выразил возмущение тем, что среди сувениров в центре Праги продаются резиновые маски, изображающие Адольфа Гитлера. «Чехи столько вытерпели при нацистском режиме. Почему же теперь в центре Праги продается этот мусор?», – написал дипломат в своем микроблоге Twitter. Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в ответ на публикацию сообщил изданию Deník N, что полиция уже занимается этим вопросом. Пресс-секретарь полиции подтвердила агентству ЧТК, что правоохранительные органы проверяют данный факт на наличие состава преступления.

Кристоф Исранг напомнил, что в прошлом немецкая сторона уже обращала внимание чешских властей на продажу подобных сувениров, однако это не дало результатов. В отличие от Германии, в Чехии нацистская символика не запрещена законом. Так, уже на протяжении нескольких лет на рынке присутствуют кружки с портретом фюрера. В 2018 г. полиция Чехии после проверки сообщила, что подобная коммерция не является противоправным деянием, поскольку преследует лишь цель получить прибыль.