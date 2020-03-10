Посол ЧР в РФ Пивонька: политический диалог сведен до минимума, экономика развивается

Несмотря на то, что политический диалог между Чехией и Россией в настоящее время сведен до минимума, экономическое сотрудничество между странами продолжает развиваться, заверил в интервью ЧТК посол ЧР в РФ Витезслав Пивонька. Для успеха чешских фирм важно, чтобы они часть производства перенесли на территорию России. В России работают около 400 совместных чешско-российских предприятий.

Пивонька далее отметил, что последняя встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств между Чехией и Россией состоялась в 2005 году.

Диалог заморожен и между силовыми министерствами обоих государств. Споры ведутся не только из-за ситуации на востоке Украины, но и в связи с историческими темами. Чехия считает ошибкой, что прекратились заседания межправительственной комиссии по военным захоронениям, что затрудняет уход за памятниками чехословацким легионерам на территории России.