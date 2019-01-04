Посол Чехии в Великобритании: чешским фирмам следует подготовиться к пост-«брекситу»

Чешские фирмы не должны концентрироваться исключительно на моменте выхода Великобритании из ЕС, а искать возможности заключения новых торговых соглашений с Соединенным Королевством после «брексита», когда ситуация будет более спокойной. Чешским фирмам действительно есть что предложить британской стороне, например, в области современных технологий, в том числе био- и нанотехнологий. Такого мнения придерживается посол Чешской Республики в Великобритании Либор Сечка, озвучив его Чешскому информагентству ЧТК.

Дипломат также выразил надежду, что «брексит» не изменит ничего в отношении британских учреждений к чешским студентам, которые обучаются в местных вузах. Л. Сечка также сообщил, что в связи с выходом Великобритании из Евросоюза в посольство ЧР в Лондоне обратилось примерно 150 человек с заявлением на получение гражданства Чехии.