Посол Чехии в Великобритании: чешским фирмам следует подготовиться к пост-«брекситу»

Лорета Вашкова
04-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешские фирмы не должны концентрироваться исключительно на моменте выхода Великобритании из ЕС, а искать возможности заключения новых торговых соглашений с Соединенным Королевством после «брексита», когда ситуация будет более спокойной. Чешским фирмам действительно есть что предложить британской стороне, например, в области современных технологий, в том числе био- и нанотехнологий. Такого мнения придерживается посол Чешской Республики в Великобритании Либор Сечка, озвучив его Чешскому информагентству ЧТК.

Дипломат также выразил надежду, что «брексит» не изменит ничего в отношении британских учреждений к чешским студентам, которые обучаются в местных вузах. Л. Сечка также сообщил, что в связи с выходом Великобритании из Евросоюза в посольство ЧР в Лондоне обратилось примерно 150 человек с заявлением на получение гражданства Чехии.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 