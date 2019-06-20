Посол Чехии в Беларуси встретился с главой Совета Республики НС РБ

Тимур Кашапов
20-06-2019
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В Минске состоялась встреча посла Чехии в Беларуси Томаша Перницки с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Речь также шла об участии чешских спортсменов в предстоящих II Европейских играх, которые пройдут в Беларуси.

Как заявил по итогам встречи Томаш Перницки, чешский бизнес проявляет интерес к Беларуси. Он проинформировал о наиболее успешных совместных проектах, в том числе в области сельского хозяйства и водоочистки, а также подчеркнул, что политика «Восточного партнерства» будет одним из приоритетов ЧР в ходе ее председательства в ЕС во второй половине 2022 года.

 
 
 
 
 
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