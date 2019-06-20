Посол Чехии в Беларуси встретился с главой Совета Республики НС РБ

В Минске состоялась встреча посла Чехии в Беларуси Томаша Перницки с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Речь также шла об участии чешских спортсменов в предстоящих II Европейских играх, которые пройдут в Беларуси.
Как заявил по итогам встречи Томаш Перницки, чешский бизнес проявляет интерес к Беларуси. Он проинформировал о наиболее успешных совместных проектах, в том числе в области сельского хозяйства и водоочистки, а также подчеркнул, что политика «Восточного партнерства» будет одним из приоритетов ЧР в ходе ее председательства в ЕС во второй половине 2022 года.
Война и поэзия на книжной полке судьбы Вратислава Эбра
95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
Выборы в ЧССР: один кандидат, один результат, стопроцентная явка
«Армия меняет стратегию. 70 лет мира в Европе – уникальное явление»
Выставка «Небесные рыцари»: О судьбах чехословацких пилотов