Посол Чехии в Беларуси встретился с главой Совета Республики НС РБ

В Минске состоялась встреча посла Чехии в Беларуси Томаша Перницки с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Речь также шла об участии чешских спортсменов в предстоящих II Европейских играх, которые пройдут в Беларуси.

Как заявил по итогам встречи Томаш Перницки, чешский бизнес проявляет интерес к Беларуси. Он проинформировал о наиболее успешных совместных проектах, в том числе в области сельского хозяйства и водоочистки, а также подчеркнул, что политика «Восточного партнерства» будет одним из приоритетов ЧР в ходе ее председательства в ЕС во второй половине 2022 года.