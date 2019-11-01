Посол Чехии был вызван в МИД Украины в связи с посещением Пражского Града прокремлевскими крымскими татарами

Посол Чешской Республике Радек Матула 31 октября был вызван в МИД Украины для дачи объяснений по поводу присутствия членов прокремлевской крымскотатарской организации «Къырым бирлиги» на приеме по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии, который состоялся в Пражском Граде 28 октября. Вызов чешского посла в МИД Украины подтвердило внешнеполитическое ведомство Чешской Республики.

По данным агенства Ukrinform, которое цитирует ЧТК, прокуратура Украины поручила СБУ установить, каким образом представители крымскотатарской организации «незаконно посетили Чешскую Республику».

«Украинская сторона выразила протест против присутствия указанных лиц на приеме в честь государственного праздника Чехии тем, что вызвала чешского посла в Киеве. Посол Радек Матула заверил украинскую сторону, что данное событие не имеет никакого отношения к внешней политике Чешской Республики», – сообщил агентству ЧТК пресс-секретарь МИД ЧР Роберт Ржегак, который также добавил, что правительство Чехии продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, и позиция Чешской Республики по вопросу аннексии Крыма остается неизменной.

Организация «Къырым бирлиги» поддерживает Москву в противовес Меджлису крымскотатарского народа. После посещения Пражского Града ее представители через Facebook сообщили, что президент Милош Земан якобы признал аннексированный Крым частью России. Данное утверждение уже было опровергнуто пресс-секретарем главы Чешской Республики.