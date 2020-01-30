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Посол Британии: Брекзит не повлияет на жизнь чехов в Соединенном Королевстве

Лорета Вашкова
30-01-2020
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Выход Великобритании из Евросоюза, который произойдет в пятницу, не возымеет непосредственного влияния ни на жизнь чехов, проживающих в Соединенном Королевстве, ни на жизнь британцев в Чешской Республике.

Их права будут сохранены и после окончания переходного периода, датой которого станет 31 декабря 2020 года, при том условии, что они должны официально зарегистрироваться в стране проживания. В интервью чешскому информагентству ČTK об этом сообщил посол Великобритании в Чехии Николас Арчер.

Дипломат верит в то, что после окончания всех политических переговоров ЕС и Британия смогут преодолеть нынешнюю неуверенность в отношениях и наладить связи, выгодные для обеих сторон.

 
 
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