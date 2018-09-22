Пособие по уходу за ребенком с июля 2020 г. должно увеличиться

Пособие по уходу за ребенком с июля 2020 года могло бы повыситься на 40 000 крон. Таким образом в целом размер пособия, выплачиваемого родителям во время отпуска по уходу за ребенком за весь период увеличится с 220000 крон до 260000. Об этом сообщила министр труда Яна Малачова.

По словам министра, в бюджете на следующий год выплата такой суммы уже предусмотрена. В случае двойни или тройни пособие ныне составляет 330000 крон на ребенка, оно также должно повыситься. Родители имеют право сами решать, остаться ли с ребенком дома до достижения им 4-летнего возраста либо более короткий срок. От этого зависит и размер ежемесячно выплачиваемого им пособия.