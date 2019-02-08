Пособие по уходу за инвалидами 1-й группы поднимется до 19 200 крон

Пособие по домашней опеке за инвалидами 1-й группы и людьми, имеющими серьезные заболевания, вырастет на 4000 - 6000 крон и составит 19 200 крон в месяц (768 евро). Новые тарифы зафиксированы в поправке закона «О социальной защите», которую одобрил Парламент ЧР и в пятницу подписал президент Милош Земан.

Повышение тарифов обойдется государственной казне в 4,7 миллиарда крон в год, сообщила министр труда и социальных дел Яна Малачова.