Послом Чехии при НАТО станет замминистра обороны Якуб Ландовский

Новым послом Чехии при НАТО станет заместитель министра обороны Якуб Ландовский. Об этом сообщил глава Минобороны ЧР Любомир Метнар в ходе своего визита в Германию. По словам министра, Ландовский приступит к исполнению своих новых обязанностей в течение ближайших месяцев.

Он сменит на этом посту Иржи Шедивого, являвшегося представителем Чехии в Североатлантическом альянсе с 2012 года. Якубу Ландовскому 42 года; он является членом социал-демократической партии. Пост замминистра обороны Якуб Ландовский занимает с 2015 г.; ранее он выполнял функции советника, а также работал адвокатом.