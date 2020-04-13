Последствия пандемии коронавируса ощутили не менее 60% жителей Чехии

Почти 60% населения Чехии ощутила на себе последствия пандемии коронавируса и принятых в этой связи мер. 5% из них потеряли работу, у 63% сократились доходы, следует из опроса портала Ušetřeno.cz, в ходе которого было опрошено 1837 человека.

По данным опроса, 26% чехов из-за карантина работают на дому, 9% находятся в неоплачиваемом отпуске, 8% не работают, но продолжают получать деньги. В свою очередь, многим работодателям пришлось сократить объем деятельности собственных компаний, 22% из которых работают в ограниченном режиме. Около 20% частных предпринимателей сообщили, что теряют заказы.