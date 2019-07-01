Последний день июня оказался в Чехии экстремально жарким

В воскресенье, 30 июня, максимально самая температура на территории Чехии была зафиксирована на метеостанции Добржиховице под Прагой, где воздух прогрелся до 38,8 градусов Цельсия. 74 станции из 148 сообщили о максимальной температуре за всю историю наблюдений. В Карловых Варах, где проходит Международный кинофестиваль, температура воздуха в тени составила 35 градусов.

В пражском Клементинуме, где наблюдения ведутся с 1775 года, был побит абсолютный температурный рекорд за 244 года наблюдений — столбик термометра поднялся там до 37,9 градусов. Ранее самая высокая температура июня была зафиксирована на этой метеостанции в 1983 и 2013 гг. – 37,8 градусов. «30 июня 2019 года войдет в историю измерения температуры воздуха, которая проводится с 1775 года, как новый абсолютный рекорд высокой температуры», – сообщают метеорологи.