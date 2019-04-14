Последний день для включения иностранцев в список избирателей перед выборами в ЕП

Граждане государств-членов Евросоюза, которые намерены проголосовать на выборах в Европейский парламент в Чехии, могут подать заявление на включение в чешский список избирателей не позднее 16 часов воскресенья, 14 апреля.

«Участие в голосовании смогут принять лица, включенные в список избирателей, или те, кто предъявит открепительный талон», - сообщает МВД Чехии.

По статистическим данным, в Чехии проживают 220 тысяч иностранцев с паспортом одной из стран Евросоюза. Выборы в Европейский парламент в ЧР пройдут 24 и 25 мая.