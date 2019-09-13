После жары и засухи урожай яблок в Чехии сократится на треть

Катерина Айзпурвит
13-09-2019
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Согласно последним прогнозам, в этом году урожай яблок в Чехии будет на 30% ниже обычного, что станет одним из самых низких показателей за последние годы. В связи с этим ожидается рост цен на эти фрукты, являющиеся самыми популярными в стране. При этом еще в июне специалисты предполагали, что сокращение урожая не превысит 22%.

Неблагоприятными условиями для созревания яблок стали весенние морозы, жаркое и засушливое лето и осадки в виде града. Компенсация, которую производители фруктов должны получить от государства, может составить до 50 млн крон (около 2 млн евро).

 
 
 
 
 
 
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