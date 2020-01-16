После заражения больницы Бенешова компьютерным вирусом Ryuk, Минздрав намерен проверить кибербезопасность клиник

Министерство здравоохранения планирует проверить системы защиты больниц от проникновения в их системы компьютерных вирусов. Как подчеркнул министр здравоохранения Адам Войтех, необходимо предостерегать весь медперсонал от опасности, которую представляют фишинговые электронные письма, а также следить за эффективным использованием антивирусных программ и разделением больничных сетей на изолированные сегменты.

Вопрос об усилении киберзащиты медучреждений встал после того как работа больницы в городе Бенешов была парализована из-за попадания в середине декабря 2019 г. в ее компьютеры российского вируса Ryuk.

Как сообщил Адам Кучинский, сотрудник Национального комитета кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB), в настоящее время уже существует система срочного оповещения всех больниц в случае заражения одной из клиник.