После ураганного ветра сотни домов в Чехии остаются без электричества

Катерина Айзпурвит
31-10-2018
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Ураганный ветер, бушевавший в Чехии 29 и 30 октября, прервал подачу электричества на востоке Чехии, севере Моравии и в Злинском крае. Без электроэнергии остается около 400 домохозяйств. Энергетики работают над устранением разрывов линий электропередач в Карловарском и Пардубицком краях.

Сильный ветер, скорость которого достигала 100 км/ч, ломал деревья и повреждал крыши. Утром 30 октября без электричества оказалось около 60 000 домохозяйств. Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 10 млн крон, однако, ожидается, что эта цифра будет расти.

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