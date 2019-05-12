После столетнего перерыва в храм под Прагой вернулись два колокола

На колокольню Крестовоздвиженского храма в поселки Здибы под Прагой были возвращены два колокола. В 1917 году два из трех колоколов с башни костела, возведенного в стиле барокко, были конфискованы в пользу армии.

Новые колокола, которые носят имена Святая Анна и Святая Елена, отлил в мастерской в Нидерландах мастер Петр Рудольф Маноушек. Их вес составляет 29 и 48 кг.

Несмотря на пасмурную погоду торжественная церемония открытия и религиозное шествие, которое прошло 12 мая, привлекло множество участников. Перед первым ударом колокола благословил кардинал Доминик Дука. ADVER