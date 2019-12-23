Архив передач

После ремонта первый блок АЭС Темелин работает на 60%

Ирина Ручкина
23-12-2019
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В понедельник, 23 декабря, первый энергоблок атомной электростанции Темелин, являющейся крупнейшим в Чехии производителем электроэнергии, после трехдневного перерыва начал работать на 60%. Блок был отключен тремя днями ранее, в пятницу, 20 декабря, из-за проведения необходимых ремонтных работ. Второй энергоблок АЭС работает без ограничений. Ожидается, что оба блока атомной электростанции начнут производить электричество в полном объеме 23 декабря во второй половине дня.

Напомним, что 20 декабря Темелин снизил свою производительность наполовину из-за требования ČEPS, осуществляющую ремонтные работы на линиях высокого напряжения в АЭС первого энергоблока.

 
 
 
 
 
 
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