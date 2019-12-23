После ремонта первый блок АЭС Темелин работает на 60%

В понедельник, 23 декабря, первый энергоблок атомной электростанции Темелин, являющейся крупнейшим в Чехии производителем электроэнергии, после трехдневного перерыва начал работать на 60%. Блок был отключен тремя днями ранее, в пятницу, 20 декабря, из-за проведения необходимых ремонтных работ. Второй энергоблок АЭС работает без ограничений. Ожидается, что оба блока атомной электростанции начнут производить электричество в полном объеме 23 декабря во второй половине дня.

Напомним, что 20 декабря Темелин снизил свою производительность наполовину из-за требования ČEPS, осуществляющую ремонтные работы на линиях высокого напряжения в АЭС первого энергоблока.