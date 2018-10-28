После реконструкции для публики открылось здание Национального музея в Праге

Катерина Айзпурвит
28-10-2018
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После трех с половиной лет реставрационных работ для посетителей была открыта основная часть исторического здания Национального музея на Вацлавской площади в Праге. К 100-летию образования независимой Чехословакии музей подготовил две уникальные экспозиции.

На Чешско-словацкой/Словацко-чешской выставке представлены документы о возникновении и истории республики: Питтсбургское соглашение о создании самостоятельного государства чехов и словаков, Мюнхенский договор, Венский арбитраж. Выставка «2 x 100» представляет 200 наиболее значимых и интересных экспонатов из собраний Национального музея. Вход в музей до конца 2018 г. будет бесплатным. Полностью помещения исторического здания музея откроются для посетителей в следующем году.

Открытие Национального музея после реконструкции вызвало большой интерес публики - несмотря на прохладную и дождливую погоду, большое число людей ждало перед входом в здание возможности попасть в залы.

Катерина Айзпурвит
28-10-2018
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