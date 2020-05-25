После двух с половиной месяцев карантина свои ворота вновь открыл Пражский Град

После того как два с половиной месяца Пражский Град оставался закрытым из-за пандемии коронавируса, 25 мая через ворота главной достопримечательности Чехии смогли пройти первые посетители. Теперь вновь можно увидеть собор св. Вита, Злату улочку, храм св. Георгия, Старый королевский дворец и другие объекты самого большого чешского замка, резиденции монархов и президентов страны.

Во внутренние помещения исторических памятников посетителям разрешено заходить только в маске. В первые дни открытия для их посещения необходимо приобретать входной билет, однако с пятницы, 29 мая, и до понедельника, 1 июня, вход будет свободным.

При этом отменяется контроль, который ранее при входе проходили все посетители Пражского Града, – он будет лишь выборочным. Как сообщил канцлер президента, при режиме закрытых границ страны пока нет необходимости продолжать проверки, введенные после ряда террористических атак в странах Европы.

Закрытие Пражского Града на карантин принесло убытки в размере около 115 млн крон. Точная сумму ущерба канцелярия президента сможет подсчитать после завершения летнего сезона.