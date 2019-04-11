Посещаемость лыжных курортов в Чехии возросла

Количество посетителей чешских горнолыжных курортов увеличилось в нынешний зимний сезон на 3%, а продажи выросли более чем на 5%. Об этом на пресс-конференции заявили представители Ассоциации горнолыжных курортов и агентства CzechTourism. Средняя продолжительность сезона сократилась на четыре дня до 109 дней, тем не менее, владельцы и операторы горнолыжных центров планируют вложить до следующей зимы в их модернизацию около 800 млн крон (около 31 млн евро).

«По сравнению с прошлым годом посещаемость увеличилась всего на три процента, однако последние три зимы с долгосрочной точки зрения выдались очень успешными», - сказал директор Ассоциации горнолыжных курортов Либор Кнот. Особенно позитивно сказалось на посещаемости большое количество снега в октябре и ноябре, подчеркнул Кнот.