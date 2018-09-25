Поселок Поржичи-у-Литомышле стал образцом озеленения в рамках европейского конкурса

Лорета Вашкова
25-09-2018
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Поселок Поржичи-у-Литомышле, население которого составляет около 460 человек, удостоился золотой медали за благоустройство общественного пространства и комплексный подход к озеленению территории в рамках eвропейского конкурса Entente Florale («Цветущие населенные местности»).

Престижная награда представителям чешского поселка была вручена в Ирландии, в поселке городского типа Тулламор, в финал прошли 12 населенных пунктов из разных стран Европы, - сообщил пресс-секретарь гетманства Пардубицкого края Доминик Бартак.

Конкурс возник примерно 30 лет назад и проводится отдельно для категорий «города» и «села». Международное жюри оценивает не только внешний облик отдельных поселений, качество жизни для проживания, но и подход к экологии, коммуникацию администрации с населением, активный подход самих жителей к созданию и поддержанию более благоприятной жизненной среды.

 
 
 
 
 
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