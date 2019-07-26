Порядок предоставления гражданства Чехии детям и внукам эмигрантов может упроститься

Дети и внуки земляков, эмигрировавших из Чехословакии, вероятно, смогут получить гражданство Чехии в упрощенном порядке. Изменение предусмотрено новеллой Сената, которое уже было одобрено депутатами верхней палаты парламента. Документ еще должен подписать президент.

Согласно поправке, потомки эмигрантов могли бы получить гражданство ЧР, подписав соответствующее заявление. Аналогичные условия приобретения гражданства предлагало Министерство внутренних дел еще в 2013 году, однако депутаты нижней палаты отвергли поправку, аргументируя тем, что чешскими гражданами стали бы и люди, не являющиеся носителями чешского языка и прежде никогда не бывавшие в Чехии.

Новелла, ныне одобренная правительством, могла бы, по мнению МВД, помочь сотням людей с чешскими корнями, в том числе и живущим в Венесуэле, переживающей глубокий экономический и политический кризис.