Портрет Карла Готта украсит памятную еврокупюру

14 июля известный чешский певец Карел Готт отметит свой 80-летний юбилей. Именно в этот же день в Праге поступит в продажу памятная купюра с нулевым номиналом с изображением «короля чешской поп-музыки». Тираж банкнот, выпущенных в рамках проекта Euro Souvenir Česko, 5000 единиц.

Купить сувенирную купюру по цене 50 крон (2 евро) можно в специальных автоматах в магазине Supraphon Musicpoint на полощади Юнгманна (Jungmannovо náměstí). ČTK oб этом от имени компании Supraphon информировала Kaтержина Kралова.