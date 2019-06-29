Портрет Карла Готта украсит памятную еврокупюру

Лорета Вашкова
29-06-2019
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14 июля известный чешский певец Карел Готт отметит свой 80-летний юбилей. Именно в этот же день в Праге поступит в продажу памятная купюра с нулевым номиналом с изображением «короля чешской поп-музыки». Тираж банкнот, выпущенных в рамках проекта Euro Souvenir Česko, 5000 единиц.

Купить сувенирную купюру по цене 50 крон (2 евро) можно в специальных автоматах в магазине Supraphon Musicpoint на полощади Юнгманна (Jungmannovо náměstí). ČTK oб этом от имени компании Supraphon информировала Kaтержина Kралова.

 
 
 
 
 
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