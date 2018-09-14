Порог прохождения в Нижнюю палату остался прежним

Антон Каймаков
14-09-2018
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Чешские депутаты отказались снижать параметр прохождения политических партий и движений в Нижнюю палату Парламента Чешской Республики по итогам выборов. Пираты и христианские демократы, чтобы сторонники малых партий «не превращались в избирателей второй категории» предлагали снизить «порог прохождения» для отдельных партий с 5% до 4% от общего количества голосов, а для коалиций из двух субъектов с 10 до 7%. Триумвираты, по их мнению, должны были бы набрать лишь 9%, а не 15%, как сегодня, а союзы из четырех субъектов – 11%, а не 20%.

По мнению христианских демократов, отказ от внесения изменений означает то, что политическая жизнь Чехии увязла в эпохе так называемого «оппозиционного договора» конца 90-х годов прошлого века.

 
 
 
 
 
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