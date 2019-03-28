Популярность общественного транспорта в Чехии растет

Популярность общественного транспорта в ЧР продолжает расти. В 2018 году государственные поезда и автобусы перевезли около 530 млн пассажиров, в годовом исчислении рост составил почти 17 миллионов. В то время как количество пассажиров поездов растет уже более десяти лет, автобусному транспорту в минувшем году удалось переломить негативный тренд последних лет. К таким выводам пришли специалисты Министерства транспорта Чехии.

Росту числа пассажиров поспособствовала, прежде всего, новая система скидок. После ее введения в середине минувшего года увеличение пассажиропотока автобусов составил 14 млн человек.