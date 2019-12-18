Популярность ипотек растет

Низкие процентные ставки продолжают подогревать интерес чешских граждан к ипотечным кредитам и приобретению собственной недвижимости.
В октябре банками было оформлено 7 027 договоров на общую сумму 17 миллиардов крон (654 миллиона евро), а в ноябре уже 7 305 договоров на сумму 18,3 миллиарда крон (704 миллиона евро).
В настоящее время средний показатель ставки ипотечного кредита в Чехии составляет 2,35%.
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
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