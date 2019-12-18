Архив передач

Популярность ипотек растет

Антон Каймаков
18-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Низкие процентные ставки продолжают подогревать интерес чешских граждан к ипотечным кредитам и приобретению собственной недвижимости.

В октябре банками было оформлено 7 027 договоров на общую сумму 17 миллиардов крон (654 миллиона евро), а в ноябре уже 7 305 договоров на сумму 18,3 миллиарда крон (704 миллиона евро).

В настоящее время средний показатель ставки ипотечного кредита в Чехии составляет 2,35%.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 