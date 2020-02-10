Архив передач

Популярность Чехии у туристов растет, затребовано рекордное количество въездных виз

Антон Каймаков
10-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В 2019 году ощутимо вырос интерес иностранных туристов к получению визы для посещения Чешской Республики. Согласно статистике, заявления на предоставление чешской визы в прошлом году подали 813 тысяч человек. Рост составил 12,7%. Доход казны от визовых сборов может составить миллиарда крон (39,5 миллионов евро).

Примерно по 25% от общего числа заявлений на получения чешских виз подали граждане Российской Федерации и Украины.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 