Популярность Чехии у туристов растет, затребовано рекордное количество въездных виз

В 2019 году ощутимо вырос интерес иностранных туристов к получению визы для посещения Чешской Республики. Согласно статистике, заявления на предоставление чешской визы в прошлом году подали 813 тысяч человек. Рост составил 12,7%. Доход казны от визовых сборов может составить миллиарда крон (39,5 миллионов евро).

Примерно по 25% от общего числа заявлений на получения чешских виз подали граждане Российской Федерации и Украины.