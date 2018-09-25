Пользователям платформы Android из Чехии грозит взлом мобильного банка

Лорета Вашкова
25-09-2018
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Десятки тысяч чешских пользователей мобильных устройств, реализованных на платформе Android, оказались под угрозой взлома мобильного банка. Проблема состоит в том, что пользователи скачали приложение для записи телефонных разговоров QRecorder, которое после активизации может работать в режиме вредоносной программы Spy.Banker.AIX.

Она позволяет хакерам осуществить удаленный доступ к банковским счетам через сеть Интернет. Причем приложение продается в официальном магазине Google Play. Информация предоставлена антивирусной компанией Eset, экспертом в области от киберпреступности и компьютерных угроз.

 
 
 
 
 
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