Полвека со дня смерти кардинала Йозефа Берана

50 лет назад в Ватикане скончался кардинал Йозеф Беран, узник нацистского и коммунистического режимов. Йозеф Беран стал пражским архиепископом в 1946 году после возвращения из концлагеря Дахау, куда попал после покушения на фашистского протектора Чехии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. После путча в 1948 году церковный служитель отказался подчиниться пришедшим к власти коммунистам. В 1965 году он был назначен кардиналом, однако официальные власти заставили его покинуть Чехословакию, после чего Йозеф Беран принял активное участие в деятельности Второго Ватиканского собора. После своей смерти в 1969 году был погребен в храме св. Петра в Риме, где традиционно хоронят глав Римско-католической Церкви, хотя сам кардинал в завещании выразил пожелание быть похороненным в Праге или в родном Пльзене.

Предсмертную просьбу священника удалось выполнить в прошлом году – ныне останки Йозефа Берана покоятся в Пражском граде, в кафедральном соборе св. Вита.