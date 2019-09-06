Получение разрешения на работу в Чехии для ученых третьих стран упростится

Лорета Вашкова
06-09-2019
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Условия трудоустройства ученых из третьих стран в Чехии должны упроститься. Вице-премьер и министр промышленности и торговли Карел Гавличек на пресс-конференции после заседания правительственного Совета по вопросам развития и инноваций в пятницу сообщил, что заявления потенциальных кандидатов из числа ученых стран, не входящих в состав ЕС, будут рассматриваться до 30 дней. Упростится порядок их приема на работу, предусмотрена и поддержка членов семей научных сотрудников.

По словам Гавличека, очень важно, чтобы «ученые могли начать работать в Чехии быстро и подключиться к исследованиям, так как до сих пор им приходилось ждать ответа самым унизительным образом по четыре или пять месяцев».

Чехия в рамках пилотного проекта сможет также отправлять в зарубежную стажировку в Массачусетский технологический институт Америки самых талантливых своих докторантов.

 
 
 
 
 
 
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