Получение компенсации за травмы, полученные при падении на скользкой улице, занимает более года

В 60% случаев прохожие, пытающиеся получить компенсацию за травмы, полученные при падении на скользком тротуаре, вынуждены добиваться этого более года. В 75% случаев районные администрации и технические службы отказываются признавать свою ответственность. При этом суммы компенсаций могут достигать сотен тысяч крон. Средняя величина составляет 287 тысяч крон (более 10 тысяч евро).

Такие данные приведены в исследовании, подготовленном агентством Vindicia, занимающимся оформлением компенсаций. Согласно закону о наземных коммуникациях, ответственность за ущерб, нанесенный в результате неубранного тротуара, несет город, конкретный район или населенный пункт.

Специалисты советуют тщательно готовить документы для подачи заявления на получение компенсации, включая фотографии, а также привлекать свидетелей, способных подтвердить неудовлетворительное состояние тротуара.