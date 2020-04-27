Половина граждан Чехии из-за «коронавирусного кризиса» опасаются снижения зарплат

Результаты опроса (6,5 тысячи респондентов) сервера iDNES.cz показали, что 50% граждан Чехии опасаются, что результатом эпидемии коронавируса и вызванного ей замедления экономики станет снижение зарплат. 28% граждан ожидают общего сокращения доходов уже в течение ближайших месяцев. 19% уже лишились части своего заработка, а 2% попали под сокращение штатов.

Одновременно 50% граждан надеются, что «коронавирусный кризис» на их доходах не отразится. Чаще всего речь идет о тех людях, которые уверены, что в своей фирме они пользуются репутацией специалистов высочайшего уровня, и увольнение им не грозит.