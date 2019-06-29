Половина чехов предпочитает проводить отпуск в Чехии, более трети – у моря

Почти половина чехов предпочитает проводить отпуск на родине, а более трети граждан страны – у моря. 52 процентов заявили о пристрастии к пассивному отдыху, тогда как к спорту во время отпуска и активному досугу – лишь 11 процентов респондентов. При этом, как выявил опрос агентства NMS Market Research, предпочтения существенно варьируются в зависимости от возраста.

10% граждан регулярно проводят свой летний отпуск на даче. Первые места среди наиболее популярных целей экскурсий занимают замки, крепости и горные районы, за ними следуют города, пляжи и купальни. Лишь один процент чехов в течение года ни разу не балует себя отпуском.

47% планирует отпуск задолго заранее, 37%, наоборот, принимает решение в последнюю минуту. Почти 20% участников опроса из года в год ездят отдыхать на то же самое место.