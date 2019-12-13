Архив передач

Половина чешского населения «достойную зарплату» не получает

Антон Каймаков
13-12-2019
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Для покрытия всех необходимых расходов, то есть приобретения продуктов питания и одежды, оплаты жилья, транспорта, поддержки здоровья и постепенного пополнения финансового резерва чешские граждане должны ежемесячно зарабатывать в среднем по 31 463 кроны (1 210 евро), а жители Праги – 36 850 крон (1 417 крон). Речь идет о сумме брутто-зарплаты, которую подсчитала группа экспертов, сформированная несколькими чешскими общественными и научными институтами.

Несмотря на то, что Чехия может похвалиться самым низким уровнем бедности в ЕС и самой высокой степенью трудоустройства населения, упомянутую сумму, получившую название – «достойная зарплата», получает лишь половина работающих граждан. Вторая половина граждан, чья зарплата ниже установленной специалистами суммы – это 10% граждан, которые возвращают свои долги в принудительном порядке, а также 40% граждан, чью ситуацию можно характеризовать, как неопределенную (опрос «Чешского Радио»).

К числу граждан, которые «достойную зарплату» не получают относятся рабочие, матери-одиночки, часть чиновников, врачей, творческих работников, преподаватели вузов, повара.

Антон Каймаков
13-12-2019
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