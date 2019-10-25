Архив передач

Половина чешских домохозяйств не ведет учет семейного бюджета

Катерина Айзпурвит
25-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно исследованию, проведенному агентством STEM/MARK по заказу компании Home Credit, почти 50% чешских домохозяйств не ведет учет семейного бюджета и лишь 4% составляет бюджет на каждую неделю.

В половине семей родители знакомят своих детей с основами расчета бюджета с 14-летнего возраста. Чаще это делают матери, чем отцы, в ситуации, когда дети требуют приобрести им что-то слишком дорогостоящее или ненужное.

Две трети семей регулярно откладывают часть своих доходов. В 50% случаев деньги вносятся на накопительный счет, 40% оставляют их на текущем счете, а 31% вносят на счет, предназначенный для покупки жилья. Дома хранит деньги 20% респондентов.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 