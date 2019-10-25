Половина чешских домохозяйств не ведет учет семейного бюджета

Согласно исследованию, проведенному агентством STEM/MARK по заказу компании Home Credit, почти 50% чешских домохозяйств не ведет учет семейного бюджета и лишь 4% составляет бюджет на каждую неделю.

В половине семей родители знакомят своих детей с основами расчета бюджета с 14-летнего возраста. Чаще это делают матери, чем отцы, в ситуации, когда дети требуют приобрести им что-то слишком дорогостоящее или ненужное.

Две трети семей регулярно откладывают часть своих доходов. В 50% случаев деньги вносятся на накопительный счет, 40% оставляют их на текущем счете, а 31% вносят на счет, предназначенный для покупки жилья. Дома хранит деньги 20% респондентов.