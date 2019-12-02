Полотно чешской художницы-сюрреалистки Тойен было продано за рекордные 31,68 млн крон

На аукционе, состоявшемся 1 декабря в Праге, картина чешской художницы-сюрреалистки Тойен «Негритянский рай» было продано за рекордные 31,68 млн крон (около 1 млн 240 тыс. евро).

Полотно, написанное маслом, было создано Тойен в 1925 г. Его стартовая цена составляла 18 млн крон. Одновременно с молотка ушел портрет Андре Бретона кисти Тойен, созданный в 1950-е годы. Новый владелец заплатил за него 8,52 млн крон. Стоимость еще одной работы – Nature morte cubiste («Мороженое») 1950-х гг. превысила миллион крон.

Тойен (Мария Черминова), представительницы таких направлений как поэтизм и сюрреализм, считается одной из самых ярких представителей чешского авангарда. Вторую половину жизни она провела в Париже.