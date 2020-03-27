Архив передач

Полный карантин в поселке Кинице завершится 1 апреля

Катерина Айзпурвит
27-03-2020
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Режим полного карантина, объявленный 16 марта в поселке Кинице (рядом с г. Гавличкув Брод) будет снят 1 апреля. Об этом сообщает санитарно-гигиеническая станция края Высочина. Полный запрет на въезд и выезд из этого населенного пункта был введен после выявления там восьми человек, заразившихся коронавирусом нового типа. Некоторые семьи в поселке останутся на карантине. Население Кинице составляет 87 человек, и карантин сохраняется для 26 из них.

В поселке отсутствует магазин, и необходимые продукты и лекарства жители получают благодаря соседской взаимовыручке. Некоторые товары оставляют на пункте передачи на краю поселка. Все выезды и въезды круглосуточно охраняет полиция. В настоящее время в крае Высочина выявлено 45 случаев COVID-19.

 
 
 
 
 
 
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