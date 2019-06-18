Полностью автоматизированными являются 10 % малых и средних предприятий Чехии

Эва Туречкова
18-06-2019
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На десяти процентах малых и средних предприятий Чехии установлены полностью автоматизированные производственные линии, сообщает чешское информагентство ЧТК со ссылкой на исследование, проведенное агентством Ipsos. Четверть компаний планирует роботизировать производство в течение пяти лет. Крупнейшим препятствием при осуществлении подобных планов является нехватка высококвалифицированного персонала.

По данным за 2018 год, уровень использования робототехники в промышленном производстве в межгодовом сравнении повысился на 50%. Число промышленных роботов в стране составило около 120 на 10000 работников.

 
 
 
 
 
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