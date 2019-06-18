Полностью автоматизированными являются 10 % малых и средних предприятий Чехии

На десяти процентах малых и средних предприятий Чехии установлены полностью автоматизированные производственные линии, сообщает чешское информагентство ЧТК со ссылкой на исследование, проведенное агентством Ipsos. Четверть компаний планирует роботизировать производство в течение пяти лет. Крупнейшим препятствием при осуществлении подобных планов является нехватка высококвалифицированного персонала.
По данным за 2018 год, уровень использования робототехники в промышленном производстве в межгодовом сравнении повысился на 50%. Число промышленных роботов в стране составило около 120 на 10000 работников.
Война и поэзия на книжной полке судьбы Вратислава Эбра
Выборы в ЧССР: один кандидат, один результат, стопроцентная явка
95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
«Армия меняет стратегию. 70 лет мира в Европе – уникальное явление»
Выставка «Небесные рыцари»: О судьбах чехословацких пилотов