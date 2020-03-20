Полное блокирование крупных городов Чехии в связи с карантином не рассматривается

Полное блокирование Праги и других крупных городов Чехии в связи с карантином не имеет смысла, сообщил заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Примула, возглавляющий Центральный кризисный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса. Вариант полного запрета выхода на улицу, по его словам, может быть рассмотрен, только если все другие меры окажутся неэффективными.

В данные момент полный карантин с запретом въезда и выезда введен с 16 марта в 21 населенном пункте Моравии, включая Литовел и Уничов. «Практика показала, что это очень сложно с точки зрения доставки товаров, выдачи разрешений на вход и выход из карантинной зоны и т.д.», – сообщил Примула.

Ранее предположения о полном блокировании Праги опроверг мэр столицы Зденек Гриб и министр внутренних дел Ян Гамачек.