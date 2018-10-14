Политологи: выборы свидетeльствуют о триумфе и раздробленности оппозиции и кризисе традиционных левых

Однозначным победителем прошедших выборов в Сенат вышла Гражданско-демократическая партия, успеха также добилось объединение STAN. Движение ANO, наоборот, потерпело крупное поражение, а социал-демократы (ČSSD) продолжают терять голоса, отметил ряд политологов в интервью Чешскому информационному агенству ЧТК. Эксперты одновременно отмечают потери христианских демократов и подчеркивают, что это должно стать предостережением для этой партии.

Ладислав Мрклас, сотрудрник пражского института CEVRO считает итоги выборов однозначным триумфом оппозиции, как и свидетельством ее раздробленности. Выборы показали посредством провала социал-демнократов и коммунистов, какой серьезный кризис переживают традиционные левые силы, подчеркнул Мрклас.